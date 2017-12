Dordogne : "C'est un bout de notre vie qui s'échappe", déplore un ancien batteur de Johnny

Jeff Gautier, ex batteur de Johnny Hallyday ou encore de Jean-Jacques Goldman dans les années 80, qui tient aujourd'hui un bar à Bars, en Dordogne, a appris avec émotion la mort de l'idole des jeunes. "Johnny, c'est un type qui fait partie de notre patrimoine et de notre vie", dit-il.

Jeff Gautier l'ex batteur du chanteur Jean-Jacques Goldman pendant ses tournées des années 80, aujourd'hui propriétaire d'un bar à Bars, en Périgord noir, qui a aussi travaillé avec Johnny Hallyday au moment de son album Gang (1986) a tenu à rendre hommage à l'idole des jeunes.

"On a beau le savoir, s'y attendre, ça fout un coup au moral, c'est un bout de notre vie qui s'échappe, qui s'en va", dit le musicien

"C'est un type qui fait partie de notre patrimoine, dès que j'avais 14 ans j'ai entendu ce type là chanter, à chaque fois que je l'entends aujourd'hui il me trouble, c'est un chanteur incroyable", poursuit-il.

Jeff Gautier a donc travaillé avec l'idole des jeunes au milieu des années 80. Il a participé à des maquettes pour le chanteur au moment de la conception de son album "Gang" dont le producteur était Jean-Jacques Goldman (avec les énormes tubes "Laura", "Je t'attends", "J'oublierai ton nom" ou encore "Je te promets").

Le témoignage de Jeff Gautier, ex batteur de Goldman et Johnny

Il a aussi participé à la promo pour cet album et a réalisé plusieurs clips avec Johnny Hallyday. "Il est venu plusieurs fois nous rejoindre en tournée, sur les concerts de Jean-Jacques Goldman" dit Jeff Gautier. "On a passé des bons moments, c'était une star, mais un type simple, gentil, bienveillant".

"C'était une énergie incroyable, un chanteur hors norme, il avait un charisme et une puissance, alors il donnait aux gens qui jouaient autour de lui une espèce d'énergie, de booster, quand il était là, on jouait tous plus" explique Jeff Gautier