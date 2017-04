Dordogne : "C'est un combat de tous les jours", Sylvie, mère d'Enguerrand, un autiste de 17 ans

Une quinzaine de personnes ont marché le long de la voie verte, à Trélissac, ce dimanche pour sensibiliser les gens à l'autisme, trouble du développement. C'est Sylvie Colon de Franciosi, mère d'Enguerrand, un autiste de 17 ans qui a lancé l'appel

"Ce n'est pas facile tous les jours", souffle Sylvie Colon de Franciosi. Cette mère de trois enfants élève avec son compagnon son dernier enfant, Enguerrand, un adolescent autiste de 17 ans. Depuis quelques années, elle le garde chez lui, impossible pour elle de le placer dans un centre spécialisé.

Elle teste la méthode Sunrise, 3i, importée des Etats-Unis, elle est basée sur le jeu et la stimulation des autistes. Pour cela elle a besoin d'une trentaine de bénévoles, sans formation pour aider son fils à évoluer. Aujourd'hui ils sont quinze à se relayer tous les jours de la semaine. Sylvie en recherche toujours pour jouer avec son fils, le balader, l'aider à apprendre à lire et écrire au moins 1h30 par semaine. Dans le cadre de la journée nationale de l'autisme, elle a organisé une marche, le long de la voie verte pour sensibiliser les passants.

Enguerrand et ses quinze bénévoles à Trélissac © Radio France - Caroline Pomes

"Enguerrand est très attachant"

Enguerrand parle très peu, ne sait pas écrire ni lire mais "il évolue très vite". Tous les bénévoles le disent. Certains s'en occupent depuis plus d'un an et demi, date à laquelle la famille est arrivée sur Périgueux.

"Parfois, c'est difficile, quand il se recroqueville et part dans son monde, on a l'impression d'être démuni" - Virginie, elle s'occupe d'Enguerrand depuis 2 mois.

Pour sa mère, c'est un combat quotidien, trouver des bénévoles, s'occuper de son fils mais "il y a des moments de pure bonheur". Quand il fait un bisou au gens sur la tête "c'est qu'il n'a pas peur et qu'il vous accepte et à chaque fois, c'est génial de voir ça".

Pour contacter Sylvie, appelez le 06 70 95 76 34.