Dordogne : "C'est une douche froide" réagit le Sans-Réserve après la suspension des concerts debout

"C'est une douche froide et on ne s'y attendait pas" réagit Guy Garcia, le directeur et le programmateur du Sans Réserve à Périgueux. A partir du lundi 3 janvier, les concerts debout sont interdits pour éviter la propagation du variant Omicron. "Cela concerne pratiquement la totalité de nos concerts" estime Guy Garcia qui regrette le manque de concertation. Il estime qu'il y a "deux poids, deux mesures par rapport aux lieux de culte et aux rassemblements politiques".

Guy Garcia annonce qu'ils va se concerter avec son équipe pour préparer les prochains concerts : "il y a certaines esthétiques qui ne peuvent pas se travailler assis comme le Dub, le reggae ou encore l'électro et le rock".