Dordogne : Des cartes postales pour redonner le sourire à un petit garçon handicapé

La maman de Mathéo, un petit garçon lourdement handicapé, a eu l'idée de créer une page Facebook pour parler de la maladie de son fils de 7 ans. Elle y incite également les gens à envoyer des cartes postales à Mathéo,

Laura Sniezewski ne compte plus les cartes postales de Mathéo. Voilà deux ans que cette maman périgourdine de 30 ans a eu l'idée de créer une page Facebook pour parler de la maladie de son fils de 7 ans. Laura a baptisé sa page "Mathéo Notre Grand Héro". Chaque jour elle fait la chronique de la vie Mathéo. Le petit garçon est atteint de la maladie du genou recurvatum et valgum. Une maladie génétique qui l'empêche de marcher et de parler.

La semaine, Mathéo vit dans un IME (Institut médical éducatif) à Limoges. Ce n'est que le week-end qu'il peut retrouver sa maman, mère au foyer, et son papa qui travaille dans le bâtiment. Un quotidien difficile qui s'illumine dès que Mathéo reçoit une carte postale.

Mathéo a déjà plus de 70 cartes © Radio France - Manon Derdevet

Une passion que Laura découvre par hasard il y a deux ans. "Un jour, une femme qui suivait Mathéo depuis longtemps sur notre page a décidé de lui envoyer une carte. Dès qu'il l'a reçue, il était émerveillé. C'est là que j'ai eu l'idée de lancer un appel pour inciter les gens à écrire à Mathéo" raconte la maman.

Laura Sniezewski, la maman de Mathéo Copier

En deux ans Mathéo a déjà reçu plus de 70 cartes. Des mamans qui écrivent à la maman pour manifester leur soutien à la famille ou des enfants qui font des dessins à Mathéo. A chaque fois, c'est le même bonheur qui illumine le regard de l'enfant quand il ouvre l'enveloppe. Un bonheur que partagent ses parents. "Il communique sa joie avec nous via le langage des signes. On est fier de le voir comme cela" explique Laura Sniezewski.

Mathéo fêtera ses 8 ans le 19 septembre prochain © Radio France - Manon Derdevet

Mathéo va souffler sa huitième bougie le 19 septembre prochain. L'occasion d'écrire au petit garçon, le plus beau des cadeaux pour lui.