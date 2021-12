Dordogne : chaque année, ils fêtent Noël dans leur camping-car

Depuis trois ans, Didier et Henriette célèbrent Noël dans leur camping-car. Et ils ne changeraient ça pour rien au monde.

"Hop hop, vas là-bas, dépêche toi !" Henriette pousse son petit chien vers la sortie. Même si c'est un camping-car de luxe, on se marche parfois un peu sur les pieds. Il est bientôt midi et demi en ce 25 décembre, et une forte odeur de volaille se dégage de la porte du véhicule, installé sur une aire de la Roque-Gageac en Dordogne. "Didier ! A table", lance Henriette. Aujourd'hui, c'est Noël, et elle a préparé un vrai repas de fête.

3ème Noël en camping-car

Au menu, cassolette de foie gras, et suprême de pintade, arrosés bien sûr d'une coupe de champagne. "Il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner ici !", indique Henriette. C'est le 3ème Noël que le couple, originaire de la baie de Somme, passe dans son camping-car. Ils ont laissé enfants et petits enfants chez eux pour Noël, et vont rester toute la semaine en Dordogne. Ils ont prévu de visiter la Roque-Gageac, le château de Castelnaud et Sarlat. "Franchement, je ne changerai plus. On serait enfermés à la maison, on ne serait pas bien. Il y a des gens de toutes les régions qui passent Noël comme nous. J'aime cette vie, on aime découvrir", sourit Didier.

D'ailleurs, pour le Nouvel an ils ont prévu de retrouver des amis, camping-caristes eux aussi. Mais cette fois-ci, ils seront trop nombreux, le repas de fête se fera dans une ferme auberge.