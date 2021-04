Les panneaux publicitaires anti chasse de la fondation Bardot fleurissent en Dordogne

"Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous", voici le message que l'on peut lire à partir de ce mercredi 7 avril sur le bord des routes du Périgord. La fondation Brigitte Bardot dévoile une nouvelle campagne nationale. 1.500 panneaux de ce type vont être affichés sur l'ensemble du territoire. 80 panneaux sont destinés à la Dordogne. Ils vont être installés principalement dans les agglomérations de Périgueux et de Bergerac. A Trélissac par exemple, on en trouve un notamment depuis ce mercredi avenue Michel Grandoux.

Cette campagne sort en même temps qu'un sondage Ipsos commandé par la fondation, selon lequel 71 % des Français ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse.

Les chasseurs vent debout contre cette campagne

"Le but de cette campagne, c'est d'interpeller mais aussi d'amener les politiques à se poser la question du partage de l'espace", explique Christophe Marie porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Il demande notamment à ce que le dimanche devienne un jour sans chasse. "50 % des accidents se produisent ce jour-là", précise-t-il.

80 affiches de ce type vont être installées en Dordogne - Fondation Brigitte Bardot

Du côté des chasseurs, cette campagne est vue comme une provocation. La Fédération Nationale des Chasseurs annonce engager des procédures judiciaires pour le retrait de ces affiches et indique vouloir saisir le ministère de l'Intérieur pour demander la dissolution de la fondation.

Hervé Robert, le président de la société de chasse Saint-Priest-les-Fougères en Périgord vert, précise de son côté que "des efforts sont faits depuis plusieurs années pour sécuriser au maximum les battus et réduire le risque d'accident". Selon lui, "interdire la chasse le dimanche ne ferait que décaler le problème au samedi". Cette mesure rendrait même très difficile la réalisation des objectifs de prélèvement. Des battues aux sangliers sont organisées régulièrement en Dordogne pour limiter la prolifération de ces animaux qui se rapprochent de plus en plus des zones urbaines.

En Dordogne, selon les chiffres de l'office français de la biodiversité, le nombre d'accidents corporels est en baisse depuis plusieurs années. Deux chasseurs ont été blessés l'année dernière lors d'un accident de chasse. En revanche les accidents matériels augmentent. Il s'agit de balles perdues qui fracassent les vitres des voitures ou de balle qui traversent les vitres des maisons. L'office a enregistré une dizaine d'accidents de ce type l'année dernière en Dordogne.