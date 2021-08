Hagrid le futur chien gendarme rejoint la brigade de Périgueux en Dordogne

Un nouveau chien s'entraîne pour rejoindre la brigade cynophile des gendarmes de la Dordogne. Hagrid n'a que deux mois et demi mais il sera bientôt indispensable pour retrouver les personnes disparues.

Hagrid est encore petit mais sa truffe est en or pour repérer les traces. Le chiot, de la race Saint-Hubert, n'a que deux mois et demi mais dans deux ans, d'ici 2023, ce sera un chien gendarme. Il va rejoindre l'équipe cynophile de Périgueux des gendarmes de la Dordogne et sera spécialisé dans la recherche des personnes disparues.

Actuellement, Hagrid dont le nom fait référence au personne de la saga Harry Potter, pèse déjà près de 14 kilos. Il a rencontré son maître, le Maréchal des logis chef Raphaël.

Pendant sa formation qui va donc durer deux ans, Hagrid sera entraîné en Dordogne et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine avec son futur collègue : Eliot, le berger belge Malinois de la brigade. Eliot va prendre sa retraite bien méritée d'ici la fin de l'année.