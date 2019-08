Dordogne : comme partout en France les abandons d'animaux sont en progrès. Triste reccord

Périgueux, France

Il y a un an la France était sacrée championne du monde de football. Aujourd'hui la voilà championne d'Europe des abandons d'animaux. Il y a des titres plus glorieux.

La Dordogne n'est pas en reste

Rien qu'à la SPA de Périgueux, l'association a du gérer 113 cas depuis le premier juillet dernier. Les bénévoles et salariés n'arrêtent pas. La SPA de Bergerac se dit également débordée. Des structures qui lancent un appel désespéré.

Cette petite chienne arrive à la SPA. Elle a été trouvée sur un parking à Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont

Les deux SPA de Dordogne sont débordées

Eliane Rigaux la présidente de la SPA de Périgueux Marsac ne décolère pas. "On est entré dans une telle société de consommation, dit elle, qu'on prend un animal comme si on prenait un smartphone." La SPA demande aux propriétaires de chats de les faire stériliser et de tout faire pour que les animaux soient identifiables.