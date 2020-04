Dordogne Coronavirus : La foire à la Latière de Sainte Aulaye Puymangou annulée

C'est l'un des rendez vous incontournables du printemps. A cause de l'épidémie de COVID 19, la foire à la Latière de Sainte Aulaye est annulée. Elle devait avoir lieu le 30 avril et le premier mai et rassemble au cœur de la forêt de la Double, de très nombreux marchands, des animaux, du matériel agricole. Elle existe depuis plus de 700 ans. La deuxième édition, qui se tient le deuxième dimanche de septembre est maintenue.