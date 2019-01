Dordogne : Coulounieix-Chamiers lance une campagne contre les incivilités

Coulounieix-Chamiers, France

Ras-le-bol des crottes de chien sur les trottoirs, du tapage dans les halls d'immeuble ou des voitures qui roulent trop vite. La ville de Coulounieix-Chamiers, dans l'agglomération de Périgueux, a décidé de lutter contre les incivilités du quotidien. "Ça ne veut pas dire pour autant que c'est Chicago ici ! On veut juste sensibiliser les gens," avance le maire Jean-Pierre Roussarie. Une campagne d'affichage démarre dans la commune ce mardi 22 janvier.

Deux des affiches qui seront placardées dans la rue cette année. © Radio France - Benjamin Fontaine

Jean Pierre Roussarie constate lui-même régulièrement des incivilités dans sa commune. "On se laisse aller, on jette un paquet de cigarettes par-ci, une canette par-là. On se gare mal, on ne fait pas attention à ses déchets. On doit être vigilant les uns et les autres," confie l'élu. L'idée de cette campagne de prévention est née il y a un peu plus d'un an. Elle est venue des habitants du quartier prioritaire Jacqueline Auriol réunis au sein du conseil citoyen.

Sur les 10 affiches au fond jaune et noir on peut lire des messages efficaces "La rue est à tous sauf aux chauffards" ou encore "Le bruit c'est du bruit, le jour et la nuit". Le montant des amendes encourues est rappelé sur chaque affiche et le dessinateur Troubs a prêté son crayon pour illustrer les incivilités.

"Les gens doivent se rendre compte qu'ils ne doivent pas faire leur propre loi" - Alain, un habitant

"On a fait cela de manière humoristique pour passer la barrière de la langue car nous avons beaucoup de nationalités ici. On espère que cela va apporter du dialogue entre les habitants," explique Martine Rodriguez, membre du conseil de quartier. "Les gens doivent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas faire leur propre loi," ajoute Alain Desport.

Les affiches placardées dans la ville vont changer tous les mois. Quelques 5.000 dépliants vont être distribués dans les boites aux lettres et les écoles. Rendez-vous est donné dans six mois pour un premier bilan de cette opération menée et financée en partie avec l'aide de la police nationale.