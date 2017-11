Dordogne : cuisiner avec de la graisse de canard est toujours à la mode chez les jeunes

La saison des marchés au gras recommence en Dordogne ce week-end. Il est temps de préparer les conserves de fin d'année et d'acheter les foies pour Noël et dans les rangs, ce samedi, contre toute attente, il y avait beaucoup de jeunes qui continuent à cuisiner avec la graisse de canard.

Les grands-mères sont parfois parties en laissant leur livre de recettes. Et les petits-enfants essayent de faire perdurer la tradition. Ce samedi, pour l'ouverture de la saison des marchés au gras à Périgueux, de nombreux jeunes ont fait le déplacement pour goûter les produits de la petite quinzaine de producteurs périgourdins. Cuisiner les carcasses de canards et faire frire les patates dans la graisse de canard, ils connaissent.

Les magrets de canards à 7 euros le kilos ! © Radio France - Caroline Pomes

"Ce n'est pas aussi bon que les recettes de mamie mais on essaye !"

Parmi les têtes blanches et les habitués, de nombreux jeunes sont venus se promener au premier marché à Périgueux, place Saint-Louis. "On connait les bonnes choses", rit Nathalie. Mais cette trentenaire, les mains pleine de boites de gras de canard, reconnait qu'elle en utilise moins que ses grands-parents. "A trop forte dose, ce n"est pas très bon pour la santé", surenchérit, une Marseillaise du même âge, qui passe ses vacances en Dordogne. "Mais on sait se faire plaisir même si ce n'est pas si bon que les recettes de mamie !"

Le fameux bouillon de carcasse de canard avec des vermicelles à rajouter. © Radio France - Caroline Pomès

Le marché de Thiviers a également rouvert ce samedi matin, sous le chapiteau de la place-Foch. Et pour ceux qui ont raté les producteurs, les marchés au gras continueront tous les samedis et mercredis jusqu'à la mi-mars.