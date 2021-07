Dordogne : dans la Double, 15 jours de coupure de téléphone pour des habitants en "quasi-zone blanche"

Une dizaine de foyers entre La Jemaye et Echourgnac, dans la Double, ont été privés de téléphone pendant quinze jours depuis le 12 juillet. Un câble a cédé, probablement suite à la chute d'une branche. Orange a fini par annoncer une intervention ce mardi 27 juillet.

Une dizaine de foyers ont été privés de téléphone depuis le 12 juillet le long de la route départementale entre La Jemaye et Echourgnac, dans la Double en Dordogne. Un câble a rompu, probablement suite à la chute d'une branche. "Et c'est une quasi zone blanche, il n'y a que le fixe qui passe", assure le maire de La Jemaye, Jean-Marcel Beau. Il a contacté Orange qui avait annoncé une intervention pour le 16, finalement repoussée au lundi 26 juillet. Et le lundi venu : rien.

Le maire a contacté le journal Sud Ouest, qui a révélé l'information. Ce mardi, le maire a été rappelé en milieu de matinée par Orange : l'intervention aura lieu dans la journée, avec un rétablissement prévu dans la soirée. L'entreprise a également promis de donner une explication pour le délai aussi long pour faire les travaux.