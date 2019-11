Dordogne : découvrez le classement des meilleures auto-écoles du département

Prigonrieux, France

C'est un classement qui vous intéressera peut être si vous êtes parent ou jeune actif et que vous ou vos enfants souhaitent passer le permis de conduire ! Celui des auto écoles de Dordogne.

La société Codeclic a publié le taux de réussite 2018 au permis B de plus de 10.000 auto écoles en France. En Dordogne, le taux de réussite moyen est de 70.8% contre 58% seulement en France. Soit 12% de mieux chez nous en Périgord.

L'auto école qui a le plus fort taux de réussite au permis B en Périgord, c'est l'auto école du champ de foire à Nontron, avec 92.1% de réussite !

Devant l'auto école Olsagui de Creysse, avec 89% ! En troisième position, sur le podium, arrive l'auto école Patrice Daros, à Prigonrieux avec 84.7% de réussite. Elle avait déjà terminée première en 2017 avec 92% de réussite. Elle fait passer près de 90 permis par an.

De bons scores à la campagne

Pour le patron, Patrice Daros, il n'y a pas de secret, il faut bien connaître ses élèves et faire du sur mesure.

"On est une petite entreprise familiale... Cela fait 36 ans que je suis là. La moitié de mes clients, ce sont des enfants d'anciens clients. Et puis nous sommes petu être un peu l'ancienne, nous n'avons pas de simulateurs, on est en contact direct avec l'élève" dit le patron.

Qui ajoute : "Si l'on regarde les pourcentages, c'est vrai que c'est dans les petits bleds qu'il y a le plus de réussite".

A noter justement qu'à Paris et à Lyon dans les grandes agglo les taux de réussite sont très bas... 51% à Paris et 45% à Lyon.