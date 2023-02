Dordogne : déçus par les applis de rencontre, ils reviennent au "Speed Dating"

Les adhérents de "LoveBirds" ont presque tous été inscrits sur des sites de rencontre comme Tinder, Adopte un mec ou Meetic. "Je pense que les gens ont besoin de se retrouver, ils sont déçus des réseaux sociaux, ils en reviennent" selon Amanda, la fondatrice de cette entreprise de rencontre unique en son genre en Dordogne. Elle organise une soirée pour les Périgourdins qui cherchent l'amour ce samedi 18 février .

"C'est magique à chaque fois "

Pendant ces soirées entre célibataires, "il y a un vrai potentiel de rencontre qu'il n'y a plus forcément sur les applications" selon la cheffe d'entreprise, "et c'est local ! Ce sont des gens qui habitent ici, à Périgueux ou Bergerac" complète Amanda. En plus des speed datings d'une dizaine de minutes organisés pendant la soirée, l'organisatrice fait danser les célibataires : "Toutes les heures, le DJ lance quelques slows pour inciter les participants à se rapprocher. Même si les gens sont un peu intimidés au début, ils finissent par se prendre au jeu et c'est magique à chaque fois" assure celle qui est à l'origine de dizaines de couples dans le Périgord.

"Il y a beaucoup de faux profils"

C'est d'ailleurs ce qui plait à Simone, qui a déjà participé à quelques soirées avec Amanda, sans trouver l'amour pour le moment : "on peut chanter aussi pendant ces soirées, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Ça n'arrive pas forcément pendant un échange virtuel" selon cette Périgourdine qui sera de la partie ce samedi soir.

Elle aussi a tenté sa chance ces applications de rencontre : "j'ai été déçue, il y a beaucoup de faux profils et beaucoup de gens qui se cachent derrière leurs écrans pour raconter des vies rêvées". Vincent est aussi un adepte de ces soirées entre célibataire, lui aussi séduit par le concept : "la phase de découverte se fait vraiment rapidement, surtout quand on est un peu timide. On est en face de la personne donc on est obligé d'y aller ! " confie ce célibataire fraichement arrivé en Dordogne.

Le prix de l'entrée est fixé à 22 euros par personne.