Dordogne : des achats groupés pour payer son fioul moins cher

Après le gaz et l'électricité, l'UFC-Que-Choisir se lance dans la négociation du prix du fioul. L'association de consommateurs organisera dès le mois prochain des achats groupés de fioul, pour faire baisse la facture de chauffage.

Pour payer moins cher, achetons groupé. C'est le pari de l'association de consommateur UFC-Que-Choisir. L'association de consommateurs organisera dès le 8 décembre des achats groupés de fioul.

Objectif : réduire de près de 6% la facture d'énergie des consommateurs. Le litre de fioul coûte en effet actuellement entre 75 et 80 centimes le litre, et devrait grimper en janvier avec l'augmentation de la Taxe intérieure sur les produits énergétiques (TIPCE). Pour 2.000 litres, il faudra compter 90 euros de plus en 2018.

Une économie de 6%

Plus de 500 foyers périgourdins avaient déjà profité de ces négociations pour réduire d'environ 10% leurs factures de gaz ou d'électricité. Cette fois ci, il y aura une négociation chaque premier vendredi du mois. Les acheteurs auront trois jours pour commander, et ils paieront directement au livreur.

La commande se fait sur le site internet choisirsonfioul.fr et pour ceux qui n'ont pas internet en appelant le 09.75.18.02.38. (pour le prix d'un appel local). L'association prend 5 euros de participation aux frais de négociation.