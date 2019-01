Dordogne : des ateliers "sécurité routière" dédiés aux seniors

Depuis le début de l'année 2019 en Dordogne, trois personnes se sont tuées sur les routes. Deux d'entre elles avaient plus de 80 ans. La préfecture a mis en place plusieurs sessions de prévention "sécurité routière" spécialement pour les seniors. Ce jeudi, 15 personnes y ont participé à Razac.

Premier pas à franchir pour venir : se rendre compte qu'on ne maîtrise plus toutes les subtilités du code de la route.

Razac-sur-l'Isle, France

Conduire, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Tout le monde connaît la formule, sauf que le code de la route évolue, et puis avec l'âge, on n'a plus les mêmes réflexes. Pour réviser, ce jeudi, 15 personnes ont participé à un atelier de prévention "sécurité routière" organisé par la préfecture de Dordogne, au foyer rural de Razac-sur-l'Isle. L'atelier dure toute la journée. Au programme : révision du code de la route, mais aussi beaucoup de discussions, d'échanges autour des difficultés rencontrées au volant.

Les participants ont tous autour de 70 ans, et ont donc obtenu leur permis de conduire il y a plusieurs dizaines d'année. Alors le déclic pour Daniel, ça a été "de voir où j'en étais, si j'étais toujours dans le coup. Et ... pas trop" admet-t-il, surtout en ce qui concerne les ronds-points, qui n'existaient pas quand il a appris à conduire.

Apprendre à adapter sa conduite aux contraintes de l'âge

La difficulté, c'est justement de se rendre compte qu'on ne connaît plus toutes les règles. Pour Bernadette, l'alerte est venue de ses proche : "Quelque fois on vous fait remarquer que vous n'avez pas mis votre clignotant, que vous roulez trop vite, ou trop à gauche ... je trouve que ça ne fait pas de mal de remettre à jours les habitudes !"

Pour Danièle, l'avantage de cet atelier, c'est que ce n'est pas uniquement une leçon de code : on apprend à conduire avec son âge. "Rester à droite sur le rond-point parce que les cervicales ne sont plus aussi mobiles, bien garder les distances, et puis la vitesse. Il vaut mieux rouler 10 kilomètres heures en-dessous, par rapport aux réflexes." énumère-t-elle.

Un autre atelier dédié aux seniors devrait avoir lieu au mois de juin à Périgueux, avec les membres de l'association Périgueux accueil.