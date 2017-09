Dordogne : Des membres d'Emmaüs 24 vont traverser la Méditerranée en kayak pour venir en aide aux migrants

Quatre Périgourdins d'Emmaüs 24 vont traverser le détroit de Gibraltar jeudi prochain pour mettre la lumière sur le sort des migrants qui traversent chaque jour la Méditerranée. Un acte politique pour alerter l'opinion publique sur l'urgence de venir en aide aux réfugiés.

Une traversée de 15 kms très symbolique. Cette année Emmaüs a décidé de frapper un grand coup. Une centaine de membres de l'association venus de partout en France vont se rendre dès lundi à Tarifa en Espagne pour mettre la lumière sur le sort des milliers de migrants qui traversent chaque année la mer Méditerranée du continent africain jusqu'au continent européen. Un "village Emmaüs" va être monté pour l'occasion mais c'est surtout la traversée du détroit de Gibraltar qui va marquer les esprits. 35 kayakistes et 8 nageurs de l'association vont effectuer la traversée de l'Espagne jusqu'au Maroc.

En Dordogne, quatre membres d'Emmaüs 24 vont participer à cette traversée : Cédric Thomas, le responsable de la communauté Emmaüs 24, Christophe Blumen le responsable adjoint, Agostino Lorenzoni et Ludovic Chaussé, deux compagnons de l'association.

Emmaus 24 en route pour Tarifa pour promouvoir la libre circulation et l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. pic.twitter.com/6t13MLBALH — THOMAS Cedric (@cedricth24) September 3, 2017

Leur objectif est double explique Cédric Thomas. "D'abord nous voulons mettre un coup de projecteur sur la situation des migrants. Des centaines de personnes meurent chaque année en traversant la Méditerranée. On ne peut pas les laisser se noyer !" Selon l'Office des Nations Unies en charge des migrations, depuis le 1er janvier, plus de 2 410 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Europe par la mer.

121 517 #migrants & #refugiés sont arrivés par la mer en Europe depuis le 1er janvier. 2 410 morts/disparus. https://t.co/KSdVYZLFoNpic.twitter.com/x4Zy4bdOMg — OIM (@ONUmigration) August 29, 2017

Les Périgourdins vont faire plus de 1400 kilomètres pour aller de Périgueux jusqu'à Tarifa. Cela fait un an qu'ils organisent des sorties en Kayak pour se préparer à cette traversée qui devrait tout de même durer près de cinq heures. Mais pour les volontaires c'est bien plus un acte politique qu'une performance sportive ! "J'ai un peu peur de l'eau mais je fais cette traversée par conviction pour montrer mon soutien aux migrants" explique Ludovic Chaussé.

Les quatre hommes engagés seront de retour à Périgueux le week-end prochain. Emmaüs devrait organiser d'autres événements de ce genre pour interpeller l'opinion publique sur le sort des migrants.