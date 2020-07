Dordogne : des drones plus performants pour lutter contre les feux de forêt

Le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne a présenté ce lundi 6 juillet le dispositif mis en place pour les feux de végétation et de forêt. Sept drones seront déployés sur l'ensemble du département.

Les sapeurs-pompiers de la Dordogne sont prêts pour la saison estivale. Le service départemental d'incendie et de secours a présenté son dispositif pour lutter contre les incendies de forêt ce lundi à l'aéroport Périgueux-Bassillac.

À l'unité d'intervention feu de forêt (composé notamment de camion citerne) s'ajoute un nouvel engin high-tech. Les pompiers vont se servir de drones pour empêcher les incendies de se propager.

La caméra thermique reliée au drone © Radio France - Laurence Méride

En réalité, le SDIS 24 possède des drones depuis 2017 : une dizaine d'appareils légers et rustiques qui vont être remplacés par sept drones à quatre hélices plus adéquats. "On a pris le parti de mettre un peu moins d'appareils à disposition mais plus performants. Ces drones ont une meilleure gestion de la batterie et dès qu'elle sera déchargée, il va chercher à se poser au sol par ses propres moyens alors qu'avant on avait plus de risque de faire chuter l'appareil puisque toutes les commandes étaient manuelles." explique Pascal Riffaud, le chef du service cartographie et information géographie du SDIS 24.

Moins de prise de risque sur le terrain

Les drones deviennent les yeux du commandant des pompiers en altitude sur zone. En cas de feux de forêt, plutôt que d'envoyer des personnes pour effectuer les repérages, les hommes du feu vont d'abord envoyer l'appareil pour faire une première reconnaissance des lieux et évaluer l'ampleur de l'incendie.

La piste de décollage et d’atterrissage du drone © Radio France - Laurence Méride

"Les télépilotes vont mettre le drone en l'air pour sécuriser la zone et le personnel et se rendre compte de la surface impactée. Il est capable de monter à 50 voire 100 mètres d'altitude en fonction des besoins." ajoute le chef du service cartographie. Grâce à une caméra thermique reliée à l'appareil, les pompiers peuvent voir nettement les zones concernées et déterminer le foyer de l'incendie. Un coup de pouce non négligeable pour procéder efficacement et éviter que les flammes ne se propagent.

Les premiers drones seront déployés sur le secteur de Périgueux dans le courant de l'été. À partir de la fin de l'année et jusqu'en 2021 le reste de l'équipement sera consacré aux six autres zones (Sarlat, Bergerac, Terrasson, Thiviers, Nontron, Mussidan).