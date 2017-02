Dordogne : des familles demandent plus de respect pour leurs parents en maison de retraite

Les familles des résidents de l'Ephad de Saint-Cyprien se rassemblent ce jeudi pour protester contre les mauvaises conditions de vie de leurs parents. En janvier, les résidents ont été privés d'eau chaude pendant deux semaines

Deux semaines sans eau chaude, une matinée sans électricité... la liste des condoléances est longue pour les familles des 80 résidents de l'ephad de Saint-Cyprien. Ce jeudi, ils se rassemblent à l'appel de l'association des usagers de la maison de retraite du pays de Saint-Cyprien. Le rendez-vous est donné à 10 heures devant la poste de la commune.

C'est les quelques heures sans électricité le 14 février qui a tout déclenché, raconte le président de l'association, Jean-Claude Baret. Sa mère vit à la maison de retraite et il est en colère. Les conditions de vie sont mauvaises mais aussi les conditions de travail pour le personnel. La DDSP, service Solidarité et prévention du département, alerté par l'association et Brigitte Pistolozzi a procédé à une inspection. Le dossier va être envoyé à l'agence régionale de santé.

"Les personnes âgées ont le droit d'être respectées surtout en fin de vie." - Jean-Claude Baret, président de l'association des usagers.

Liliane, 74 ans vient donner le repas à son mari, qui souffre de la maladie d'Alzheimer tous les soirs. "Les aides soignantes s'occupent de trop de malades alors je leur donne un coup de main." Dans le service de son mari, elles sont 2 pour 20 patients.

Du personnel excédé

Christine, une des aides soignantes du syndicat FO, elle a déjà du s'occuper de 60 patients à elle toute seule. "Parfois, on nourrit 3 personnes en même temps et il faut faire vite, vite, vite. C'est frustrant." A Saint-Cyprien, elle n'a pas l'impression de faire le travail qu'elle a appris à l'école. "On n'a pas le temps d'écouter les résidents."

Le syndicat ne sera en revanche pas au rassemblement. Les deux se battent chacun de leur côté. Le syndicat Force ouvrière depuis le début de l'ephad en 2008. Le directeur M. Surget, lui répond aux deux la même chose. "Tout va correctement, il ressort d'ailleurs des enquêtes de satisfaction de très bons résultats."