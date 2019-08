Dordogne : des fournitures écolo pour la rentrée !

Alors que ce sont les derniers jours pour faire les courses avant la rentrée, les parents se tournent de plus en plus vers les fournitures écoresponsables.

Périgueux, France

La rentrée approche et c'est l'heure de faire les ultimes achats de fournitures scolaires. Dans les grandes surfaces, les marques misent de plus en plus sur les articles écolo pour séduire des parents soucieux de l'environnement.

Dans les rayons dédiés à la rentrée scolaire d'un grand supermarché de Trélissac, à l'est de Périgueux, les produits au packaging vert et arborant un label écoresponsable sont nombreux. On trouve des gommes sans PVC, des stylos rechargeables, du papier issu d'une filière bois durable ou encore des colles sans solvant ou avec un tube fabriqué en matière recyclée.

Une gomme sans PVC. © Radio France - Louise Buyens

"_Ils marquettent leur produit en expliquant aux consommateurs qu'ils sont responsables_, fait avec du bois issu d'une filière durable ou du plastique recyclé", explique Bruce Bertoli, le responsable de la grande surface.

Une méthode qui fonctionne pour certains parents, comme Julia, qui prépare la rentrée de son fils qui entre en classe de CE2 : "je préfère prendre la colle qui a un sigle qui montre que c'est recyclé. _C'est pour montrer à mes enfants le bon exemple !_"

Un tube de colle fabriqué en matière végétale. © Radio France - Louise Buyens

"Il y a une prise de conscience là-dessus, comme il y en a eu une sur l'alimentaire", ajoute Bruce Bertoli.

Reste que pour les parents, il y a une liste de fournitures scolaires bien définie à respecter et elle est généralement très longue alors c'est souvent le prix qui l'emporte. "On paye le double du prix pour ce qui est écolo, bio, etc. !", peste un père de famille.

Dans cette grande surface près de Périgueux, les fournitures labellisées écologiques reviennent de quelques centimes à un euro plus cher.