Dordogne : Des gendarmes en renfort pour l'été

En plus des soldats de l'opération Sentinelle, en place depuis le début de ce mois de juillet, le Périgord noir reçoit l'appui de quatre gendarmes réservistes pour l'été. Deux dans la vallée de la Dordogne, deux autres à Montignac.

Voilà des renforts qui tombent à point nommé, à quelques heures de la présentation du projet de loi sanitaire qui prévoit la mise en place du pass sanitaire. Quatre gendarmes réservistes viennent compléter, pour l'été, les effectifs traditionnels dans le cadre du "dispositif estival de protection des populations".

Des missions particulières

Les renforts sont affectés sur les sites les plus touristiques. Deux gendarmes sont affectés au village de Montignac. Ils sécurisent les flux touristiques dans le village et aux abords du centre d'art pariétal. Deux autres sont affectés à la vallée de la Dordogne avec une patrouille chaque jour entre Castelnaud-la-Chappelle, Beynac et La-Roque-Gageac.

les gendarmes en renfort sont également présents pour remplir des missions classiques pour prévenir les atteintes aux biens et aux personnes. Ils sont aussi présents pour rassurer la population. Trois de ces gendarmes sont réservistes, le quatrième est un élève officier. Ils seront également amenés à contrôler les touristes en canoë.