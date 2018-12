Dordogne : les gilets jaunes de Bergerac ont choisi de rester ensemble pour le nouvel an

Après un mois et demi de mobilisation, des dizaines de rassemblements et de manifestations, les gilets jaunes de Bergerac, du rond point de Creysse, ont tenu à rester ensemble, unis pour fêter le passage à la nouvelle année.

Pour ce réveillon de la Saint Sylvestre, une cinquantaine d'entre eux se sont réunis dans une grange prêtée par un agriculteur, à Maurens, en bergeracois.

Une trêve festive et en famille, comme ils disent. Mais ces gilets jaunes de la première heure promettent de continuer la mobilisation dès la rentrée contre la politique d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils n'ont pas regardé disent-ils, les voeux du président ce lundi soir :

Le gâteau de nouvel an des gilets jaunes de Bergerac

"On a pas eu envie non, on est mieux entre nous, depuis le 17 novembre ils ne nous écoutent pas alors pourquoi l'écouter aujourd'hui ?" disent plusieurs d'entre eux