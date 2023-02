"J'ai dû changer trois fois de rétroviseur" : des riverains d'une boîte de nuit de Périgueux excédés

Rétroviseurs cassés, bouteilles jetées dans les jardins, voitures endommagées… Dans le quartier des Mondoux à Périgueux, les riverains ne supportent plus les allers venus des clients de la discothèque du quartier. Ils ont créé l'association "Les Echos des Mondoux" pour dénoncer ces dégradations. Deux réunions ont été organisées avec la mairie, le gérant de la boîte et la police en juin et en octobre dernier. Mais les nuisances persistent.

Des nuits agitées

Ouverte du jeudi au dimanche, la discothèque La Suite est située en plein milieu des Mondoux. Ce quartier calme à proximité du centre-ville de Périgueux abrite majoritairement des familles et des personnes âgées. Depuis plusieurs années déjà, ces habitants se réveillent en fin de semaine avec de mauvaises surprises.

Lionel habite au début de la rue Aubarède. "Ça fait neuf ans que je suis ici. Neuf ans que je subis ces dégradations", souffle-t-il. J'ai dû changer trois fois de rétroviseurs et amener une voiture à la casse". Le papa de trois enfants préfère dorénavant être prévoyant. "Maintenant, on déplace notre véhicule le jeudi matin jusqu'au dimanche pour être sûrs de ne pas avoir d'ennuis".

À une centaine de mètres, dans une rue perpendiculaire, ce couple de riverains désespère de la situation. Des projectiles divers et variés arrivent régulièrement dans leur jardin. "Des gens éméchés viennent aussi uriner sur nos murs et se bagarrer devant chez nous". Difficile donc de trouver le sommeil pendant ces nuits agitées : "C'est simple, on ne dort pas entre minuit et 6 heures du matin entre le jeudi et le dimanche". Résultat, "on serait prêt à quitter Périgueux tellement on est dégoûté".

"Je ne vois pas d'autres solutions que de déplacer la discothèque"

À la tête de l'association de quartier "Les Echos de Mondoux", Christian réside avec son épouse au bout de la Aubarède depuis plus de vingt ans. Ce retraité tente de trouver un compromis avec la mairie de Périgueux et le gérant de l'établissement La Suite. "On a beau faire des réunions, je ne vois pas d'autre solution que de déplacer la discothèque", résume-t-il.

Le responsable de la boîte de nuit n'a pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, la mairie de Périgueux n'a pas donné suite à nos sollicitations.