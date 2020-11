Dordogne : des lycéens de Terrasson font grève contre le manque de précautions sanitaires

Ils veulent faire entendre leurs inquiétudes. Une trentaine de lycéens se sont mobilisés ce mardi 3 novembre, devant leur établissement à Terrasson. Ces élèves du lycée Antoine de Saint Exupéry. Face à l'épidémie de Covid, ils estiment que le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaire n'est pas suffisant.

"Ce qui est problématique, c'est que je ne comprends pas qu'on laisse fermés des restaurants qui accueillent 30 ou 40 personnes, mais qu'on laisse ouvert un self où on est 300, sans forcément de distanciation sociale", dénonce Blanche, élève en terminale.

Des lycéens inquiets

"Pour les fumeurs, on est obligés d'aller dans un endroit restreint, petit, où il n'y aura pas forcément de distanciation sociale", poursuit-elle. "Pendant les récrés, on est séparés par section (secondes, premières et terminales), mais comment on fait quand il pleut pour se mettre à l'abri ?".

Blanche, lycéenne, s'inquiète des conditions sanitaires dans son établissement. Copier

"On est 30 par classe, côte à côte, alors que les rassemblements de plus de six personnes sont interdits. On nous envoie au front, sans dénigrer l'administration du lycée et les agents, parce qu'ils font de leur mieux. Mais derrière, ça ne suit pas", ajoute la lycéenne. Les élèves ont apporté un cahier de doléances à la proviseure.

La majorité des enseignants demandent le dédoublement des classes, pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité avec leurs élèves"

"En dehors des classes de cours, il y a les couloirs, la cantine, l'internat, et cela pose énormément de problèmes, vu la densité des élèves. Avec 35 élèves par classe, ils ne sont pas dans une situation qui n'offre pas une sécurité maximale", estime Abderafik Babahani, secrétaire départemental du SNES. "La majorité des enseignants demandent le dédoublement des classes, pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité avec leurs élèves".

Abderafik Babahani, secrétaire départemental du SNES, déplore un protocole sanitaire insuffisant. Copier

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a jugé "possible" la fermeture des lycée si l'épidémie continue d'accélérer.