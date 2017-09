Dordogne : Des lycéens étrangers font leur rentrée dans le Périgord

12 jeunes lycéens d'Italie, de Norvège, des Etats-Unis ou du Brésil sont arrivés hier en Dordogne. Ils vont passer toute l'année scolaire dans des lycées périgourdins et tenter d'y obtenir leur baccalauréat.

Ils vont rester 10 mois en France et étudier dans les mêmes classes que les lycéens périgourdins. 12 adolescents originaires d'Europe, d'Amérique Latine ou d'Asie sont arrivés dimanche soir à la gare de Périgueux. Les jeunes ont entre 15 et 18 ans et vont rester ici toute l'année scolaire. Au mois de juin, ils vont même passer leur baccalauréat.

A l'origine de ce séjour, l'association internationale AFS Vivre sans frontières. C'est l'organisme qui met en contact les jeunes qui veulent partir et les familles d'accueil. Tout le monde peut participer à ce genre d'échange s'il le veut, il suffit de prendre contact avec l'association. Ensuite, des bénévoles rencontrent des jeunes et les accompagnent dans leur projet de partir à l'étranger.

Les familles périgourdines étaient là pour accueillir les lycéens étrangers à la gare de Périgueux dimanche matin © Radio France - Manon Derdevet

Pour Martine Marietta, la présidente de l'association internationale AFS Vivre sans frontières Périgord, c'est l'occasion de grandir mais aussi de s'ouvrir au monde en découvrant une autre langue et une culture étrangère. "Certains ne parlent pas du tout la langue lorsqu'ils arrivent. Pour eux c'est un bain linguistique. Mais ils apprennent très vite et en juillet tout le monde pleure quand ils repartent" s'amuse Martine.

Martine Marietta est la présidente de l'association pour le Périgord Copier

Mais l'échange peut aussi aller dans l'autre sens. Il y a quelques jours, une vingtaine de jeunes lycéens périgourdins sont partis à leur tour dans un autre pays du monde pour vivre un an la vie d'un élève étranger.