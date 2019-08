Dordogne : des meutes de chiens sèment la terreur dans le Sud-Bergeracois

Des chiens errants ou en état de divagation sèment la terreur en s'attaquant aux bêtes près d'Issigeac dans le canton du Sud-Bergeracois. Un collectif d'agriculteurs et d'éleveurs s'est fondé pour dire stop à ce fléau après une quinzaine de faits recensés depuis près de quatre mois.

Brigitte Bolze est l'une des premières éleveuses à subir de ces attaques de chiens. Elle reste traumatisée par cette agression dont ont été victimes ses brebis le 02 mai dernier à Monsaguel.

Après cette attaque, Brigitte Bolze a mené son enquête et a suivi les chiens. Elle a réussi à les identifier en localisant "trois meutes de chiens qui errent ou divaguent à Montaut, Plaisance et Cavard." dit-elle.

Quelques kilomètres plus loin, Yves Veyrac élève des génisses à Montaut. Début juin, une autre meute de chiens érrants s'en est prise a ses jeunes vaches. À la fois maire de la commune, l'agriculteur n'avait jamais connu auparavant ce phénomène en plus de 30 ans d'expérience et craint pour l'avenir de la filière car les attaques engendrent aussi des pertes économiques.

C'est une situation exceptionnelle et très grave. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs dans le coin. Alors en plus de nos problème liés à la production et l'élevage, s'il y a désormais ces attaques de chiens sur nos troupeaux, je crains le pire. Il y aura des milices et on s'occupera du problème nous-même. Mais ça, je n'espère vraiment pas que cela arrive car on sera dans l'illégalité" explique Yves Veyrac, le maire de Montaut et éleveur de génisses.