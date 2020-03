Dordogne : des parents inquiets avec la rentrée scolaire

Toutes les écoles de Dordogne seront ouvertes ce lundi pour la rentrée après les vacances d'hiver. Le rectorat précise que tous les élèves ne présentant pas de symptômes du coronavirus peuvent se rendre en classe même ceux qui se sont rendus dans une zone à risques.

"Il n'y aura pas d'école pendant deux semaines pour mes quatre enfants"

Mais cette situation ne rassure pas tous les parents. Certains annoncent qu'ils n'amèneront pas leurs enfants à l'école. Certains par crainte qu'ils attrapent le virus, d'autres par principe de précaution. "Il n'y aura pas d'école pendant deux semaines pour mes quatre enfants, explique Elodie une Terrassonnaise. On a passé une partie des vacances dans l'Oise. C'est par respect pour les autres élèves." Elle se prépare à faire les cours à la maison et à passer récupérer les devoirs le soir à l'école.

L'inquiétude pour les grands-parents

Mais pour la plupart des parents, il ne faut pas céder à la psychose. La principale inquiétude concerne une éventuelle fermeture des classes et la garde des enfants si la situation venait à évoluer. Certains s'interrogent aussi sur le risque de contagion des plus jeunes vers leurs aînés plus fragiles. "La question que je me pose, c'est est-ce que je dois inscrire mes enfants au centre aéré ? Ils vont chez leurs grands-parents le mercredi. Est-ce que c'est trop tôt ? Je n'ai pas la réponse", indique Alexandra une maman périgourdine.

Pour l’instant, un seul cas de coronavirus a été détecté dans le département. La Dordogne est loin de la situation de l'Oise, du Haut-Rhin ou de la Corse où tous les établissements scolaires sont fermés pour deux semaines.