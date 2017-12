Les agents régionaux des collèges et des lycées de toute la Nouvelle Aquitaine sont en grève ce lundi. Ils dénoncent des inégalités de traitement du personnel dans les anciennes régions.

Dordogne, France

Y aura-t-il de la restauration scolaire dans les établissements de Dordogne ce lundi ? Impossible de le savoir. Les 8.500 agents régionaux des collèges et des lycées de toute la Nouvelle Aquitaine ont annoncé un mouvement de grève toute la journée. Une mobilisation organisée par la CFDT, la CGT, FA, FO, la FSU, et l'UNSA.

Un rassemblement qui a pour objectif de mettre la lumière sur les inégalités de traitement des agents en fonction des anciennes régions dans lesquelles ils travaillaient. Avant la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes et la création de la Nouvelle Aquitaine, il y a deux ans, les agents régionaux fonctionnaient avec trois systèmes différents. Les indemnisations, le temps de travail ou encore les actions sociales étaient différents.

"On veut faire pression sur Alain Rousset pour faire reconnaître nos droits"

Avec la création de la nouvelle région, une harmonisation doit donc avoir lieu et selon l'intersyndicale les prestations devaient être alignées sur les meilleurs traitements. "Les Aquitains avaient des avantages que n'avaient pas les Limousins et inversement. Le président de région avait dit qu'il alignerait tous les droits à la hausse. Mais aujourd'hui on voit qu'il va revoir tout à la baisse" dénonce Jean-Marie Leliévre qui est le secrétaire départemental adjoint de la sd24 fsu.

Pour protester contre ces inégalités, les agents et les syndicats se réuniront à 10h devant l'Hôtel de Région à Bordeaux pour interpeler Alain Rousset, le président de la région. C'est en effet ce lundi qu'une réunion du Conseil régional doit se prononcer sur l'harmonisation des droits des agents. "On veut faire pression sur Alain Rousset pour faire reconnaître nos droits" explique Jean-Marie Leliévre.

Des conséquences dans les cantines et dans l'entretien des établissements

Mais cette mobilisation pourrait avoir des conséquences dans les collèges et les lycées de Dordogne. Environ 300 agents travaillent dans les établissements périgourdins, notamment dans les cantines ou dans les services d'entretien. Pour Jean-Marie Leliévre, "sans eux, les établissements ne peuvent pas fonctionner."

Pour ceux qui voudraient participer à la mobilisation, un car partira de Périgueux, devant le lycée Laure Gatet à 8h.