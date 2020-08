Dordogne : des producteurs de foie gras participeront pour la première fois aux journées du patrimoine

C'est une première : pour la première fois des producteurs de foie gras du Périgord participeront aux journées du patrimoine au mois de septembre et feront visiter leurs exploitations à cette occasion aux visiteurs, pour présenter le foie gras, "patrimoine gastronomique français"

C'est une première... Cette année pour les journées du patrimoine au mois de septembre (19 et 20 septembre) des producteurs de foie gras vont ouvrir les portes de leurs exploitations.

Ils seront une cinquantaine à jouer le jeu pour montrer comment le foie gras est produit, le gavage des canards, etc, en Nouvelle Aquitaine, en Bretagne, en Alsace. A priori, une dizaine de producteurs périgourdins participeront donc à l'opération.

Et même si 95% des Français reconnaissent que le foie gras fait partie du patrimoine hexagonal, ce produit est régulièrement dénoncé par les militants anti-souffrance animale. Alors les producteurs vont ouvrir leur porte dans une sorte d'opération transparence et explicative pour les journées du patrimoine. Car pour Marie-Pierre Pé, directrice de l'inter-profession du foie gras, le foie gras est justement un morceau du patrimoine français.

"Totalement. Ce qui est important de rappeler c'est que le foie gras a été reconnu patrimoine gastronomique protégé en France dans le code rural. Et donc à l'occasion des journées du patrimoine, nous ouvrirons les portes de nos exploitations pour que chacun puisse voir comment on produit ce qui constitue un patrimoine pour la gastronomie. Les producteurs surtout ceux qui transforment à la ferme sont habitués à accueillir les clients, les citoyens, donc il faudra organiser les choses, mais cela sera facile à mettre en oeuvre" dit-elle.

Et pour savoir où et chez qui aller en visite les 19 et 20 septembre prochain, il faut aller sur patrimoine-foiegras.fr