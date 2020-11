Dordogne : des professeurs de Périgueux dénoncent le protocole sanitaire et un hommage "à minima"

Deux jours après le retour des vacances de la Toussaint, des enseignants de la cité scolaire de Laure Gatet à Périgueux expriment leur ras-le-bol dans une lettre ouverte envoyée à leur ministre de l'éducation. Jean-Michel Blanquer est accusé "de mettre en oeuvre l'école de la défiance".

"Un hommage en catimini" à Samuel Paty

Ces professeurs périgourdins dénoncent à la fois "un hommage en catimini, expédié, tronqué et vidé de son sens" à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géo assassiné devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. L'hommage a été réduit à une minute de silence et à la lecture de la lettre de Jean Jaurès alors que des temps d'échange enseignants / direction d'établissement et enseignants / élèves étaient prévus initialement. Le ministère explique avoir revu le programme de cette journée d'hommage à cause du contexte sanitaire et sécuritaire.

Ces professeurs estiment que Jean-Michel Blanquer contribue à "les décrédibiliser en laissant chacun.e traiter à sa façon la liberté d'expression, la laïcité, Charlie Hebdo, [...] alors qu'une concertation pour une parole commune et harmonieuse aurait été indispensable".

Un protocole sanitaire insuffisant pour ces enseignants

Dans la lettre, les enseignants dénoncent également le protocole sanitaire, insuffisant et "dicté par des impératifs comptables". Ils expliquent que la distanciation n'est pas possible dans la plupart des lieux de l'établissement : salle de classe, couloirs, files d'attente pour la cantine et la cantine en elle-même.