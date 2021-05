Dordogne : des repas 100 % bio à cité scolaire de Nontron

Endive à l'huile de noix, rôti de veau à la moutarde, œufs mimosa, voici quelques-uns des plats proposés en ce mois de mai à la cité scolaire Alcide Dusolier à Nontron, tous 100 % bio. L'établissement vient de recevoir ce lundi 17 mai le label "Ecocert cuisine 100 % bio". Il devient ainsi la première cité scolaire de France à l'obtenir.

600 repas chaque jour

L'établissement s'était engagé dans cette démarche de labellisation, il y a près d'un an. Pour passer à des repas tous issus de l'agriculture biologique et locale, il a fallu garantir l'approvisionnement et limiter le coût des repas. 600 sont confectionnés chaque jour. Le chef Olivier Roellinger (triplement étoilé avant de fermer son restaurant) était présent à la remise du label ce lundi. Il est le parrain du collectif "les Pieds dans le Plat" qui promeut une alimentation durable.

En plus de la cité scolaire Alcide Dusolier, deux autres collèges de Dordogne sont labellisés "Ecocert cuisine 100 % bio". Le collège Pierre Fanlac à Belvès fut le premier à obtenir cette certification à la rentrée 2019, suivi par celui Jean Rostand à Montpon-Ménestérol en 2020. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental de la Dordogne est engagé dans une démarche pour promouvoir le bio dans les cantines scolaires qu'il gère. En tout 30 établissements principalement des écoles et des collèges sont labellisés "Ecocert" en Dordogne mais seul 3 ont atteint la certification "100 % bio".