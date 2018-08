Mc Donald's annonce ce mercredi 1er août qu'un lot de salades Caesar ont été contaminées à la listeria. Des dizaines de restaurants seraient concernés un peu partout en France selon le géant de la restauration rapide. Ces salades "Chicken Caesar" ont été fabriquées dans un lot vendu entre le 9 et le 14 juillet selon la chaîne de restauration. Elles ont été fournies par la société Florette Food Services.

En Dordogne, trois restaurants sont concernés. Le Mc Donald's de Terrasson, celui de Creysse au centre commercial les 3V et à Bergerac dans la zone de la Cavaille.

Contacter le service client

Mc Donald's invite ses clients ayant consommé ces salades aux dates indiquées, à prendre contact avec son service consommateur au 0800 000 175 et leur conseille "par mesure de précaution et uniquement en cas de fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête", de consulter leur médecin traitant. "Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines," rappelle la chaîne de restauration rapide. Des affichettes ont été apposées à l'entrée des restaurants concernés et les informations sont aussi à retrouver sur le site internet de Mc Donald's.