Dordogne : des Sarladais inquiets de la réforme du système médical

Sarlat-la-Canéda, France

"Nous ne voulons pas que le maternité ferme à son tour". Ce sont les mots prononcés par les membres de l'association du comité de défense de l'hôpital public et de sa maternité, réunis dans la matinée du samedi 02 février sur la place de la Grande Rigaudie à Sarlat. Ils veulent informer les habitants des mesures annoncées par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la réforme du système médical. Avec des tracts et une pétition, ils comptent dénoncer le plan "Ma Santé 2022" d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé,"une logique comptable, incompatible avec les besoins de santé de la population" selon le comité.

Les membres de l'association dénoncent un mauvais maillage de la médecine de proximité © Radio France - Macipsa Aït

Le comité travaille sur la mise en place d'un centre de santé de proximité pour combler le manque de médecins sur le secteur du Sarladais.