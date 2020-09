Dordogne : des tickets du loto du patrimoine pour sauver le château de Nontron

Le château de Nontron ferme à la fin du mois d'octobre pour un an et demi de travaux.

Le financement des travaux du château est pratiquement bouclé avec la participation de la communauté de communes, du département, de la région, de l'Etat et de l'Europe mais il manque 375.000 euros explique Sophie Rolin, la directrice du pôle expérimental des métiers d'art de Nontron.

Sophie Rolin, directrice du pôle expérimental des métiers d'art à Nontron Copier

"Un coup de projecteur sur le projet de restauration"

Le château et le projet de restauration ont été sélectionnés par la fondation du patrimoine pour être dans la liste des 101 monuments en péril de la troisième édition du loto du patrimoine. L'argent récolté par la vente de tickets à gratter et à jouer sera redistribué entre les sélectionnés. "Cela va nous permettre aussi de nous faire connaître" affirme Sophie Rolin "et d'attirer de nouveaux mécènes, il n'y a pas de petits dons". Une souscription a d'ailleurs été lancée sur le site de la Fondation du patrimoine.

Un an et demi de travaux pour sécuriser le château

Le pôle est installé dans le château depuis 2009, il occupe environ 300 m2, soit une petite partie de la surface avec l'office de tourisme car le reste est très délabré. "On pourrait occuper le rez-de-jardin qui date du VIIIe siècle" explique la directrice du pôle. L'objectif c'est d'aménager les quatre niveaux du château pour mettre en valeur les métiers d'art, agrandir les boutiques et les espaces d'exposition et aménager des ateliers pratiques sur l'émail, la céramique ou encore la taille de pierre.

On est obligé de fermer car pendant l'hiver, il va pleuvoir dans les salles" Sophie Rolin

Actuellement, sur les quatre niveaux du château, "deux n'ont plus d'électricité" décrit Sophie Rolin, "il faut refaire les toitures, toutes les façades et toutes les huisseries pour que le lieu soit sécurisé". Les travaux vont débuter à la fin du mois d'octobre et vont durer un an et demi.

Le château ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre

Le château accueille environ 16.000 visiteurs par an dont près de 2.300 scolaires et il n'y a actuellement ni vestiaire ni sanitaires pour le public. Il reste ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre pour l'exposition "les chemins de la création".