Dordogne : des verrines gastronomiques à 5 euros 90 pour chiens et chats

C'est une nouvelle gamme de nourriture pour animaux qui a du chien. Une périgourdine a eu l'idée de lancer une gamme de nourriture de luxe pour animaux. Exit, les Whiskas, Purina, et Friskies. Là, les verrines pour chiens et chats sont en version grand luxe. Légumes de Boulazac, viande noble, poissons pêchés au pays basque.

Christine Palomar avec l'un des ses produits dans les studios de France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

Tout cela made in France bien sûr. La commercialisation commence tout juste.

Les produits sont tous consommables par des êtres humains. Légumes et viande de boeuf abattue en Dordogne, verrines produites en Périgord. L'idée a germé dans la tête de Christine Palomare une diététicienne également diplômée de l'école hôtelière de Savignac. Selon elle, la durée de vie des animaux et leur état de santé ne s'améliorerait pas avec la nourriture industrielle. Alors elle mise sur sa nourriture de luxe et visiblement l'idée séduit autour d'elle.

"J'ai donné un cahier des charges strict aux producteurs, pas question de mettre des déchets, tout est aux normes humaines" dit Christine Palomar

Des restaurants étoilés comme le château des Reynats de Chancelade ou encore des épiceries fines de Biarritz, Paris ou Monaco ont déjà pris contact. Les bouchers paraît-il sont aussi intéressés pour proposer cette gamme à leurs clients.

Christine Palomar explique que son initiative intéresse beaucoup les épiceries et les restaurants étoilés

Une boîte de friandises pour animaux 100% sans allergène © Radio France - Antoine Balandra

Enfin des Américains de San Francisco ont aussi pris contact. A terme, la gamme se déclinera aussi en boîtes spéciales enrichies en oméga 3 ou en calcium pour votre chien ou votre chat... parce qu'il le vaut bien.

Alors que des Français ne mangent pas à leur faim, la question d'une nourriture de luxe pour animaux peut se poser en terme d'éthique. "C'est vrai que la question peut se poser, mais je ne peux pas faire grand chose contre la faim dans le monde" explique la créatrice.