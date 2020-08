Coronavirus en Dordogne : deux jours de dépistage gratuit à Périgueux

La campagne de dépistage gratuit se termine à Périgueux avec deux journées de test. Elles sont organisées ce mercredi 5 et ce jeudi 6 août dans le hall du théâtre de l'Odyssée.

Les habitants de Périgueux et les vacanciers qui visitent la ville vont pouvoir se faire dépister gratuitement pendant deux jours. La campagne de dépistage gratuit en Dordogne s'arrête à Périgueux pour deux jours de tests, le mercredi 5 et le jeudi 6 août dans le hall du théâtre de l'Odyssée, esplanade Robert Badinter.

Le port du masque est obligatoire pour se faire dépister

Les tests PCR se déroulent entre 10 heures et 13 heures puis entre 14 heures et 17 heures. Pour se faire dépister, il suffit de venir sans rendez-vous mais il faut apporter avec soi sa carte d'identité, sa carte vitale et porter un masque.

Un résultat sous 48 heures

Les laboratoires (Novabio et celui de Périgueux notamment) s'engagent à fournir un résultat sous 48 heures maximum et à prévenir les personnes positives individuellement par téléphone.

Deux cas positifs sur les près de 1.000 tests réalisés

Depuis le début de ces campagnes de tests gratuits en Dordogne, sur les près de 1.000 tests réalisés, deux cas positifs ont été relevés. Deux personnes qui étaient venues se faire dépister à Issigeac jeudi 30 juillet dernier.