Dordogne : elle crée une page pour recenser les commentaires haineux sur Internet

Depuis l'apparition des réseaux sociaux, la parole haineuse s'est libérée. Commentaires racistes, homophobes ou insultants, une Périgourdine en a eu marre. Elle a décidé de créer une page sur Facebook pour collecter ces messages de haine.

"Sales bougnoules", "Encore un truc de PD" ,"Sale gueule de singe". Avec l'apparition des réseaux sociaux la parole haineuse, raciste ou homophobe se libère. La faute, selon certains, à l'impunité et à l’anonymat que procure l'utilisation d'internet. Pourtant, sur le web comme ailleurs, les injures publiques, raciales, nationales ou religieuses sont passibles de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 22.500 euros. Une Périgourdine a décidé d'agir, elle vient de créer une page Facebook : "Contre La Parole Raciste Et Homophobe Decomplexee Sur Le Net"

Le commentaire de trop

Jessica (prénom modifié) a décidé de créer la page après avoir lu pour la énième fois des propos malveillants en faisant défiler son fil d’actualité : "Tous les soirs en sortant du boulot, je m'informe en allant sur Facebook. Un soir un commentaire m'a choquée plus que les autres, je n'ai pas réussi à dormir... Le lendemain j'ai décidé d'agir". Mais c'est désormais contre elle que se tourne la haine.

Au début Jessica avait décidé d'afficher son identité sur la nouvelle page, mais après quelques messages de menaces et sur les conseils de la police, elle a décidé de rester anonyme. "Ce que j'aimerais, c'est que le gens ne se disent pas que je fais ça parce que j'ai telle ou telle couleur de peau, d'ailleurs le racisme blanc ça existe aussi, et si certaines personnes les repèrent je les invite à le signaler sur ma page."

"Mon rêve, c'est que ce genre d’infraction soit puni comme un dépassement de vitesse sur la route" Jessica, une internaute

Arrêter l'impunité

La serveuse veut aller plus loin. "Ce qui fait que cette parole se libère c'est qu'elle n'est jamais sanctionnée". Il faut dire que pour condamner un personne, il faut passer par les tribunaux, les démarches sont beaucoup trop longues. Jessica a contacté une député pour essayer de faire bouger les lignes : "mon rêve, ce serait que ce genre d’infraction soit condamné comme on condamne un dépassement de vitesse sur la route. La publication d'un commentaire haineux pourrait donner lieu à une contravention dans notre boîte aux lettres quelques jours plus tard avec la capture d'écran pour justificatif."

Une page participative

Cette page, Jessica la veut participative : "ce genre de propos, de commentaires, ça nous divise. J'aimerais qu'on s'unisse tous pour lutter contre ça. Il y a beaucoup de gens haineux, mais je suis sûre qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux." Heureusement, Jessica n'est pas la seule à prendre ce genre d’initiative. En octobre dernier, une rédaction de France 3 avait dénoncé le déferlement de haine après la publication d'un article sur les migrants. En Europe, nos voisins Allemands ont durci leurs législation en la matière.