Dordogne : élus et salariés manifestent contre la fermeture de la scierie de Belvès

Près de 150 personnes se sont rassemblées ce samedi matin pour dire non à la fermeture de l'usine de Gascogne Bois installée à Belvès. Une vingtaine d'élus mais aussi les 38 salariés du site se sont mobilisés sur le rond-point de Siorac-en-Périgord.

"Il est d'urgent d'agir pour sauver nos emplois". C'était le mot d'ordre ce matin sur le rond-point de Siorac en Périgord. Pour soutenir les 38 salariés du site de Belvès de l'entreprise Gascogne Bois, plus de vingt élus de tout le canton avaient fait le déplacement. Germinal Peiro, le président du conseil départemental, était également venus apporter son soutien aux salariés.

L'objectif principal de cette manifestation était d'encourager le propriétaire actuel de l'usine à rencontrer le potentiel repreneur et ancien créateur du site de Belvès, M. Imberty. Car si le propriétaire a annoncé la fermeture de l'usine dès le 17 novembre prochain et donc de facto la suppression des 38 emplois du site, il n'a pour l'instant pas voulu rencontrer ce potentiel repreneur qui a pourtant annoncé vouloir sauvegarder l'intégralité des salariés menacés.

100/150 salariés ou proches et une vingtaine d'élus ont manifesté contre fermeture de Gascogne Bois à #Belves#dordognepic.twitter.com/u4iCyC3LSm — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) October 21, 2017

Tracts, pancartes et pétition à la main, les manifestants ont bravé la pluie pour arrêter les voitures sur le rond-point pour les inciter à signer la pétition. Au total, selon les salariés ce sont plus de 1.000 signatures qui ont été récoltées en quelques heures. A cela, il faut aussi ajouter une pétition en ligne qui aurait rassemblé plus de 700 signatures.

Pour l'instant la direction n'a pas réagi. En cas d'absence de réponse, les salariés ont annoncé vouloir poursuivre les manifestations.