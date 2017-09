Dordogne : élus et syndicalistes se mobilisent contre la fermeture de la trésorerie de Mussidan

28 élus et une dizaine de représentants syndicaux FO, CGT et Solidaires se sont réunis ce mardi matin devant la direction départementale de la Dordogne à Périgueux pour protester contre la fermeture de la trésorerie de Mussidan.

"La trésorerie de Mussidan doit vivre !" c'était le slogan qui était dans tous les esprits, devant la Direction Départementale de la Dordogne, à Périgueux, pour les quelques 28 élus et la dizaine de syndicalistes de Force Ouvrière, la CGT et Solidaires réunis ce mardi matin. Dès 9h du matin, les maires de Mussidan et des communes alentours ont fermé leurs mairies pour venir soutenir les agents de la trésorerie ainsi que leurs représentants syndicaux. C'est en effet ce matin que devait avoir lieu le comité technique qui devait acter la fermeture de la trésorerie annoncée déjà depuis le début de l'été.

Gaëtan Lejeune (Force Ouvrière) ainsi que plus de dix membres de la CGT et de Solidaires faisaient partie du mouvement © Radio France - Manon Derdevet

Le maire de Mussidan, Stéphane Triquart, ainsi que d'autres élus du Mussidannais et du Villamblardais ont fait le déplacement. Ils ont été reçus par Gérard Poggioli, le directeur des finances publiques de la Dordogne. Mais cette rencontre a été infructueuse. "Ils ne changent pas de positions" affirment les représentants syndicaux en sortant de la salle de réunion. D'ici quelques jours, un nouveau comité technique aura lieu pour décider ou non de la fermeture de la trésorerie.

Stéphane Triquart, maire de Mussidan ainsi que 27 autres élus étaient devant la cité administrative de Périgueux dès 9h © Radio France - Manon Derdevet

2000 cartes postales envoyées au président

Loin d'être résignés, les élus et les syndicats comptent bien multiplier les actions pour empêcher la fermeture de la trésorerie ces prochaines semaines. Ils ont d'ores et déjà lancé une opération originale. 2000 personnes ont accepté de signer des cartes postales en signe de protestation. Sur celles-ci on peut lire "NON à la fermeture de la trésorerie de Mussidan. Le service public est notre bien commun." Les cartes seront directement envoyées à Emmanuel Macron d'ici quelques jours.

Les 2.000 cartes postales seront postées d'ici quelques jours © Radio France - Manon Derdevet

Les agents de Mussidan ainsi que les représentants syndicaux devraient être fixés sur l'avenir de la trésorerie d'ici mi octobre. La fermeture pourrait prendre effet dès le 1er janvier 2018.