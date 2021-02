Dordogne : Emma devient prodige de la République grâce à ses conseils aux étudiants sur Instagram

On vous a déjà parlé d'Emma sur France Bleu Périgord. Cette étudiante périgourdine a ouvert un compte Instagram pour aider les autres jeunes pendant cette crise du sanitaire. Emma Tock vient d'être récompensée par le gouvernement. Elle devient "Prodige de la République".

Avec son compte "Mes années de fac", Emma Tock aide les autres étudiants pendant cette crise sanitaire. Ce compte sur le réseau social Instagram a d'abord été créé par l'étudiante en droit périgourdine pour partager ses conseils notamment sur l'organisation des révisions.

Des encouragements aux étudiants

Avec la crise sanitaire et les confinements, Emma a reçu de nombreux messages d'étudiants en détresse. Des jeunes qui n'arrivaient plus à trouver la motivation, des jeunes isolés dans leur logement universitaire ou bien déprimés par l'épidémie. La jeune femme les encourage à tenir bon et à ne pas baisser les bras dans cette période difficile à vivre pour les jeunes.

Une distinction pour récompenser son engagement

Cette action bénévole d'Emma a été remarquée. L'étudiante en troisième année vient d'être distinguée "Prodige de la République", un titre qui récompense, dans chaque département, des citoyens et des citoyennes de moins de 30 ans "particulièrement investis au service des autres". Emma Tock a reçu une lettre du préfet pour lui annoncer la nouvelle.

Dès que la situation sanitaire le permettra, Emma Tock sera conviée avec les autres lauréats à participer à une réception à la préfecture. Elle recevra officiellement son diplôme de "Prodige de la République".

Depuis quelques jours, Emma Tock est moins sollicitée par ses abonnés. L'étudiante a le sentiment qu'avec le retour partiel des étudiants en présentiel dans les universités ou bien les repas à 1 euro servis par le CROUS, la situation s'est un peu améliorée.