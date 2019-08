Dordogne : Enedis attaque la commune de Saint-Capraise-de-Lalinde pour refus d'installer les compteurs Linky

Une affaire de plus pour les compteurs Linky ! La société Enedis poursuit la municipalité de Saint-Capraise-de-Lalinde devant le tribunal administratif de Bordeaux suite à une décision interdisant l'installation des compteurs électriques Linky. Les Capraisiens soutiennent leur commune.

Laurent Perea, maire de Saint-Capraise-de-Lalinde, opposé aux compteurs Linky, avec un de ses adjoints Hervé Coustillas, et Jacqueline Dessagnes, qui habite dans la commune depuis 40 ans.

Saint-Capraise-de-Lalinde, France

La société Enedis poursuit en justice la commune de Saint-Capraise-de-Lalien, devant le tribunal administratif de Bordeaux. Et pour cause, le conseil municipal a pris des arrêtés en juin dernier, rappelant la délibération prise en 2015. Elle indiquait l'interdiction d'installer des compteurs Linky sur le territoire. Car ces compteurs sont soupçonnés de dégrader la santé des usagers et les conditions de travail des agents de l'entreprise.

"C'est impensable de dépenser des millions d'euros pour obliger les gens à installer Linky, alors que les actuels compteurs sont en parfait état de fonctionnement", complète Laurent Pérea, maire de Sainte-Capraise-de-Lalien.

La population qui est en grande partie opposée à la pose de ces compteurs, soutient l'édile.

Récolte de données, risque sanitaire...

Jacqueline Dessagnes habite dans la commune depuis 40 ans. Elle reçoit des courriers d'Enedis depuis plusieurs mois, lui indiquant la pose prochaine des compteurs, à sa charge. Elle s'y oppose fermement, car elle redoute la collecte d'informations sur sa consommation d'énergie. "Nous pouvons être épiés, tout le temps, 24h/24, ça ne me plait pas. Dans ce cas, on n'est plus maîtres chez soi, tout cela m'inquiète ! " s'insurge-t-elle.

Des habitants ont posé cette indication sur leur propre compteur : "Attention ! Une personne vivant sous ce toit est électrosensible" © Radio France - Manon Leterq

Christianne Lassale, médecin à Creysse, reçoit des personnes électrosensibles dans son cabinet. Elle, et ses patients, sont préoccupés par ces compteurs électriques qui émettent des ondes, et qui peuvent potentiellement déclencher divers symptômes, comme des maux de tête, des troubles du sommeil ou engendrer du stress.

Laurent Pérea, maire de Saint-Capraise-de-Lalien depuis 2008, est prêt à batailler contre l'entreprise. Il défendra les intérêts de la municipalité devant le tribunal administratif de Bordeaux. Une réunion publique sera organisée mardi 13 août à la mairie, aux alentours de 18 h 30 pour faire le point sur la procédure judiciaire.