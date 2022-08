Explosion dans la poudrerie de Bergerac : "On le sait qu'il y a toujours un risque"

A Bergerac et Cours-de-Pile, personne n'ignore les activités de l'ancienne poudrerie. Elle est là depuis la Première Guerre Mondiale. Et si le site est classé Seveso seuil haut, c'est à dire à risque, ce n'est pas une obsession pour les riverains.

Si ça devait arriver, on n'aurait pas le temps de faire ouf, qu'on serait déjà décédés

Christelle travaille dans un commerce, à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau. "C'est vrai qu'il y a déjà eu des incidents, mais après avoir entendu l'explosion, je n'ai pas du tout pensé à l'usine, parce que je sais que c'est très très bien sécurisé". Elle a d'abord songé au "bang" d'un avion qui aurait franchi le mur du son. "Par contre quand j'ai vu les informations, je me suis un peu interrogée en me disant, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'air, qu'est-ce qui est retombé ?"

Au bistrot du bout du boulevard Charles Garraud, la rue de l'usine, on a évidemment parlé de l'explosion. Il faut dire que la veille, tout était bouclé, on entendait les sirènes des ambulances et on apercevait la fumée noir au dessus du site. Pourtant, ni la panique, ni l'inquiétude ne s'est emparée des riverains.

"On le sait qu'il y a toujours un risque, balaye ce client. Nous on a une usine, l'autre il a une usine de produits chimiques, l'autre une centrale nucléaire. On vit avec, comme partout. Et il termine avec cynisme : Si ça devait arriver, on n'aurait pas le temps de faire ouf, qu'on serait déjà décédé."

