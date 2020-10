Dordogne : face aux mesures sanitaires, les restaurateurs appelés à faire du bruit ce vendredi

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 24 appelle les professionnels du secteur à se faire entendre ce vendredi pour exprimer leur colère face aux mesures du gouvernement. Ils sont invités à faire du bruit et à porter un brassard en signe de protestation.

"Laissez-nous travailler", c'est le message que vont tenter de faire passer les restaurateurs, traiteurs et hôteliers demain. Ils sont invités à faire du bruit à 11h45 devant leur établissement et à porter un signe distinctif pour symboliser leur colère. C'est l'action lancée par le syndicat de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) en Dordogne, qui reprend l'appel du célèbre chef étoilé Philippe Etchebest.

"Refusent d'être les boucs-émissaires"

Il faut dire que la profession est en première ligne face à la crise, fermeture des bars à 22h dans les grandes villes, totale avec les restaurants à Aix et Marseille et un protocole sanitaire strict. "Les professionnels refusent d'être les boucs-émissaires du gouvernement qui n’assume pas ses responsabilités, ni son incapacité à faire appliquer les mesures sanitaires" précise l'UMIH 24 dans un communiqué.

Des restaurateurs de Sorges, ou encore de Sarlat prévoient de participer au mouvement. Il sera reconduit chaque vendredi "aussi longtemps que nécessaire" précise l'UMIH.