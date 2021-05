Dordogne : feu vert pour les loueurs de canoë

Descendre la Dordogne ou la Vézère en canoë, c'est possible depuis ce weekend. La sous-préfète de Sarlat a donné son autorisation vendredi soir pour la réouverture des bases. Il faut dire que si le 19 mai avait été annoncé initialement dans notre département, les loueurs de canoë avaient déjà obtenu le feu-vert depuis une semaine dans le Lot, l'Ardèche ou en Corrèze.

Une situation vécut comme une "injustice"

"On a vu des gens qui étaient en randonnée, qui avaient loué le bateau à Souillac dans le Lot et qui sont descendus jusqu'en Dordogne" raconte Gilles Ouardi, le gérant de « Canoës Loisirs » à Vitrac. Face à cette situation vécue comme une "injustice", les syndicats et associations de loueurs de Dordogne ont envoyé une lettre à la sous-préfecture. Ils ont obtenu gain de cause vendredi en fin d'après-midi.

Certains n'ont pas perdu de temps et ont ouvert dès ce samedi. Avec le beau temps, il y avait du monde dans les bases le long de la Dordogne. Les vacanciers venus profiter du Périgord en ce premier week-end sans les restrictions de déplacement ont été nombreux à faire une balade en canoë. "On n'a pas encore tout le personnel, donc on court pour répondre à la demande, fait remarquer Gilles Ouardi. On est déjà dans la saison alors qu'on débute tout juste." Cependant, tous les loueurs de canoë ne sont pas ouverts. Certains n'ont pas encore eu la validation de leur protocole sanitaire par la préfecture.