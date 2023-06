Fin de vie : "Pratiquer l'aide active à mourir, c'est un soin"

"Les trois quarts des citoyens qui ont participé à cette convention souhaitent une évolution de la loi vers une légalisation de l'aide active à mourir, euthanasie et suicide assisté", salue Yoann Brossard, le secrétaire général de l'ADMD, l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi, à la veille d'une conférence, qu'il animera ce samedi à 14h30, au centre Gérard Philippe de Coulounieix-Chamiers.

ⓘ Publicité

La convention citoyenne sur la fin de vie a rendu son rapport il y a deux mois , le 3 avril dernier. Ses 184 membres ont estimé que "l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert". Le gouvernement planche sur une loi, d'ici la fin de l'été.

Aller plus loin

Aujourd'hui, la fin de vie est encadrée par la loi Claeys-Leonetti de 2016. Elle prévoit une "sédation profonde et continue". "Elle ne s'adresse qu'aux personnes en toute fin de vie, on parle de quelques heures ou quelques jours. On ne parle pas de malades qui souffriraient beaucoup plus en amont que ça. Un certain nombre de maladies sont exclues", ajoute Yoann Brossard.

Avec la légalisation de l'euthanasie (une tierce personnes pratique l'acte) et du suicide assisté (le malade s'administre lui-même le produit létal), Yoann Brossard explique que d'autres maladies seraient prises en compte, comme la maladie de Charcot . Il ajoute cependant qu'il "faut des garde-fous, pour éviter toutes dérives".

Clause de conscience

Aux soignants qui s'opposent à cette nouvelle loi, Yoann Brossard indique qu'"ils ne sont pas majoritaires, contrairement à ce que veulent faire croire les opposants conservateurs qui souhaitent parler à la place de". La ministre Agnès Firmin Le Bodo a récemment expliqué que les soignants pourront faire jouer une clause de conscience. Yoann Brossard ajoute que "de nombreux soignants et la majorité des Français considèrent que l'aide active à mourir est un ultime soin. C'est un soin, accompagner les personnes jusqu'au bout".

"On peut parler d'inversion du consentement. À un moment donné, il faut que les médecins consentent à écouter leurs patients. Le médecin est là pour éclairer la décision, il n'est pas là pour la prendre à la place de", justifie le secrétaire général de l'ADMD. Il ajoute que la majorité des médecins généralistes qu'il a rencontrés "ont tous une anecdote, un détail, une histoire à raconter d'accompagnement en fin de vie où ils étaient démunis".