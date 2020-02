Flavien, un jeune Périgourdin handicapé à l'Élysée

En CM2, Flavien est dysphasique, un trouble du langage qui pèse sur sa scolarité. Ce mardi, le Périgourdin de 11 ans a été invité à la conférence nationale du handicap, organisée à l'Elysée. Une conférence qui lui donne beaucoup d'espoir et l'envie de faire bouger les choses.

Périgord, France

"J'ai pas mal d'espoir". Flavien, 11 ans, sort plein d'espérance de la 5ème conférence nationale du handicap, organisée ce mardi 11 février à l'Elysée, à Paris. "Cela peut aider d'autres personnes, pour que plus aucune famille n'ait à subir le parcours du combattant". Le jeune Périgourdin l'a connu, lui, ce parcours du combattant.

Flavien est dysphasique, un trouble du langage. Il faut plusieurs années avant que son handicap ne soit diagnostiqué. Une errance médicale pour le garçon, qui se retrouve sans suivi adapté. Au printemps 2018, il arrête même l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. "J'étais tout seul, j'avais besoin d'accompagnement", se souvient-il.

"Je me suis dit, il faut que ça change". Alors, le 1er juillet 2018, Flavien prend la plume et décide d'écrire une lettre au président de la République. S'en suit une rencontre dans un salon privé de la préfecture de Périgueux. "Je lui ai expliqué ma souffrance, le parcours que j'avais eu dans ma scolarité". Une rencontre décisive. "On a eu des rendez-vous médicaux tout de suite alors qu'il faut normalement attendre neuf mois. J'ai pu avoir une AVS (auxiliaire de vie scolaire) à la rentrée. Ma prise en charge est beaucoup mieux", se réjouit le garçon.

Devenir porte-parole des "dys"

Aujourd'hui, Flavien est en CM2 et veut devenir le porte-parole des "dys". "Pendant la conférence, ils parlaient souvent du handicap en fauteuil roulant et de l'autisme. Il reste de gros problèmes. Les enfants "dys" sont les premières victimes du harcèlement en France. Les enfants handicapés, en général, ne sont pratiquement jamais invités aux anniversaires", tient-il à souligner.

Le jeune Périgourdin espère maintenant que le gouvernement organise des campagnes de sensibilisation au handicap et contre le harcèlement. Et de rappeler : "Un enfant handicapé a besoin d'aides. Sans les aides, il ne peut pas réussir".