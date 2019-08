Dordogne : forte augmentation des accidents de trampoline

Dordogne, France

Le trampoline peut vite gâcher vos vacances cet été. Cette structure constituée d'une toile élastique et de ressorts est très prisée chez les enfants qui s'en donnent à cœur joie quand vient le beau temps. Pour autant, les autorités sanitaires observent une recrudescence des accidents à cause de cette pratique.

Les urgences en Dordogne de plus en plus sollicités

Des ecchymoses, des entorses voire des fractures. Les blessures recensées aux urgences de Périgueux et Sarlat sont nombreuses auprès des patients qui sont majoritairement des bambins et des adolescents. Un excès d'enthousiasme ?

On fait un peu les fous et on se fait mal - Sébastien Pouzoulet, urgentiste

"La journée et le soir ils vont jouer, voilà, c'est l'été, c'est la fête, on fait un peu les fous et on se fait mal. Alors tous les soirs entre 20h et 23h aux urgences, on a des plaies de menton, des entorses aux chevilles et d'autres traumatismes", explique le docteur Sébastien Pouzoulet, urgentiste.

Des trampolines pourtant plus sécurisés

Dans le magasin d'articles de sport situé à Boulazac, les vendeurs font de la prévention à chaque vente en rappelant les consignes de sécurité quant à l'utilisation des trampolines. Les appareils ont évolué avec un filet de sécurité rigide pour éviter les chutes, des bordures rembourrées et plus larges pour ne pas se tordre la cheville et le genou et un tapis de saut qui amortit davantage les chocs lors des rebonds.

Une grande étiquette est cousue sur le trampoline pour rappeler les consignes d'utilisation © Radio France - Macipsa Aït

Pour Vincent, responsable de rayon, il faut apprendre _"à s'échauffer avant de s'amuser, comme dans tous les sports". C_es accidents se sont multipliés par 18 chez les enfants ces dix dernières années selon Santé Publique France.