C'est une opération unique en Dordogne et même en France qui va être lancée. France Bleu Périgord, la gendarmerie de la Dordogne et la préfecture s'associent pour récompenser les bons conducteurs. Ceux qui conduisent bien et ont toujours leurs 12 points pourront gagner un bon d'essence de 50 euros.

C'est une première en France et en Dordogne ! France Bleu Périgord, la gendarmerie de la Dordogne et la préfecture lancent l'opération "Quand la conduite est bonne". L'idée est simple et ça n'est pas une blague.

Il s'agit de récompenser les conducteurs exemplaires et de les féliciter ! Une grande opération de prévention routière va donc être lancée. La première aura lieu dès ce vendredi 16 février sur les routes du Périgord.

Ce sont désormais les très bons conducteurs qui vont se faire intercepter. Le principe est simple : une voiture banalisée de gendarmerie se promènera sur les routes du Périgord dès 7h du matin ce vendredi.

Et vous suivra peut être pendant une dizaine de minutes. Si vous avez bien vos 12 points et que vous ne commettez aucune infraction, alors, les gendarmes vous arrêteront pour vous féliciter. Et vous gagnerez un passage à l'antenne sur France Bleu Périgord et 50 euros de bon de carburant.

Réception en préfecture pour les bons conducteurs

Pour la gendarmerie et la préfecture, le but est évidemment de ne pas faire que du répressif. La préfète de la Dordogne explique que cela s'inscrit dans la volonté affichée par Edouard Philippe, le premier ministre, énoncée début janvier, de ne pas faire que du répressif.

"La sécurité routière on en parle souvent de façon punitive, mais j'ai la conviction que les bons conducteurs existent aussi, et il faut les saluer" dit Anne Gaëlle Baudoin Clerc, la préfète de la Dordogne

Pour Jean-Dominique Warlop, le directeur de France Bleu Périgord, il était évident de se lancer dans une telle opération :

"Nous sommes une radio de service public, cela nous a tout de suite intéressé, j'estime qu'il y a beaucoup plus de bons conducteurs que l'inverse, et c'est bien de pouvoir les récompenser. On fera tout en direct, on prendra des risques, parce qu'on ne sait pas exactement comment cela va se passer, mais j'ai la conviction que cela se passera bien" explique le directeur de la radio

Et si en plus vous aimez France Bleu Périgord, vous aurez la chance pendant l'opération de croiser Bernard Guyot et de passer à l'antenne en direct.

Après la première édition de l'opération "Quand la conduite est bonne", d'autres éditions auront lieu au moment des départs en vacances. Les 13 avril, 18 mai, ou encore 3 août, les 6 ou 13 juillet et le 19 octobre. Les 24 meilleurs conducteurs de Dordogne seront ensuite invités à une cérémonie en fin d'année à la préfecture.