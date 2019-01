Dordogne : France Bleu Périgord vous invite à un débat sur les services publics

Ce jeudi 31 octobre, France Bleu Périgord organise un débat en direct et en public de la salle des fêtes de Nontron. Les discussions porteront sur les services publics en milieu rural en présence de Jean-Pierre Cubertafon, député Modem et Pascal Bourdeau, le maire et conseiller général de Nontron.

France Bleu Périgord organise ce jeudi 31 octobre, le premier d'une série de quatre débats en direct et en public dans le cadre du Grand débat national. Ce jeudi le débat aura lieu à la salle des fête de Nontron entre 18h et 19h ( entrée libre, ouverture des portes à 17h30). Il sera consacré aux services publics en Dordogne. Le public pourra échanger avec Jean-Pierre Cubertafon, le député Modem du Périgord Vert et Pascal Bourdeau, maire et conseiller départemental de Nontron.

Le débat, animé par la rédaction de France Bleu Périgord sera diffusé également en direct sur la page facebook de France Bleu Périgord. Chacun pourra proposer des solutions pour améliorer les services publics en matière de santé, d'éducation, de transports ou encore de fonctionnement des services de l'Etat. Les propositions seront reportées sur le site du Grand débat afin d'être remontées au gouvernement.

France Bleu Périgord organisera trois autres débats d'ici le 7 mars prochain.