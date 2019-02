Dordogne : France Bleu Périgord vous propose un débat sur le thème "Démocratie et citoyenneté"

Par Emmanuel Claverie, France Bleu Périgord

Après Nontron, et Prigonrieux, France Bleu Périgord vous invite ce jeudi 14 février à un débat en direct et en public depuis le cinéma Vox de Montignac. Il sera question de citoyenneté et de démocratie en présence du sénateur LREM Bernard Cazeau et du maire de Montignac Laurent Mathieu.